未開封 クリスチャンディオール ソヴァージュ EDP スプレー 100ml ...

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\"ご覧いただきありがとうございます。ChristianDior(クリスチャンディオール)ソヴァージュオードパルファムEDP商品状態：新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年9月新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。マジックアワーの力にインスパイアされた砂漠の香り砂漠の夕暮れ時である「マジックアワー」の空の色をイメージし、濃く青みを帯びた色合いの宝石箱のようなボトルを披露します。マジックアワーの力にインスパイアされ、この強くフレッシュな残り香は、そのサインであるカラブリアンベルガモットとアンブロキサンと未発表のアコードとを結びつけます。四川省産サンショウとピンクペッパーに加え、非常に表現力のあるアニスとインドネシア産ナツメグが入りました。そして、グルマンで甘美な香りのパプア産バニラを包み込みこんだ魅力が作用するのです。巧みにバランスがとられた、燻製のアクセントを持つこのパルファンは、感覚の新たな経験を提供します。果敢で男性的、広大な場所とその場所を魂に真の欲望を持って駆け回る人である冒険家を思い起こさせるのです。即購入可能です。宜しくお願いいたします！