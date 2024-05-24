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【おまけ付き♪】＆ハニー　メルティ　ラプンツェル　３セット+ヘアオイル３本
商品番号 X26646406751
商品名

【おまけ付き♪】＆ハニー　メルティ　ラプンツェル　３セット+ヘアオイル３本
ブランド名 アンドハニー
特別価格 税込 7,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

18000円⇒17000円値下げしました!!３セット+ヘアオイル３本のお得なセットです!!!全て新品、未開封です！アンドハニーメルティモイストリペアラプンツェル　限定デザイン!!～トワイライトローズハニーの香り～・モイストリペアシャンプー1.0440ml・モイストリペアヘアトリートメント2.0445g・シャンプー試供品10ml・ヘアパック試供品8g・ヘアトリートメント試供品10g・ヘアオイル試供品3ml【３セット】ヘアオイル100ml【３本】ダンボールにこのまま入れてゆうゆうメルカリ便で発送させていただきます。ヘアオイルは緩衝材で巻いてお入れします●ウルリス、ヨル、ミクシムポーション、ミクシムサプリ、セラティスなど追加も可能です。購入前にコメントお願いします(^^)○他のものと合わせてご購入いただける場合はお安くできることもあります♪お気軽にコメントください◾プロフィールをご一読いただき内容を了承の上、ご購入お願い致しますシナモンシナモンロール桜＆ハニー
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