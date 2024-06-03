（最新）J,s THEQUEEN. 150粒x2箱.

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J,sINJUV (THEQUEEN)Jさんの.最新インジュブです。今までのと何が違うのかと言うと…中身の成分に変化はありません.成分をより細かく(微粉砕*4番目の写真参照)した事で.より吸収が良くなり.早まったと思われます.就寝前がお薦め.あれ？何かツヤツヤしてる？と段々変化していくのが感じられます.(2024,09)150粒x2箱.♥①Jサンのトートバック⑵エプソムソルト入浴剤⑶DOUX.Mオイル5mLをプレゼントさせて頂きます.良かったら使って下さい.サプリメント種類...ヒアルロン酸