アンブロトースライフ　パウダー100gx1缶　未開封品

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商品詳細
マナテックジャパン正規品 未開封品賞味期限 2024.08.02多糖類加工食品アロエベラ葉肉粉末、グルコサミン、米ぬか粉末、わかめ粉末、ペクチン、アルギン酸ナトリウム高温多湿を避け、冷暗所に保存原産国 コスタリカ未開封品ですので宜しくお願いします。
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