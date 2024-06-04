パタゴニア Patagonia レトロXベスト キッズ 4T

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商品詳細
■2019patagoniaレトロXベストお色NANEサイズ4T定価10450円■目立った汚れはないものの普通に着用していたものですので使用感はございます。ボアの状態は画像にてご確認ください。
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