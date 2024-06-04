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- エンポリオアルマーニキッズ8A130センチ新品タグ付き
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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ブラックカラー···ブラックフード···フードあり（取外し不可）季節感···秋、冬エンポリオアルマーニキッズサイズ8A130センチ去年購入しましたが、着ないままサイズアウトしてしまいました。クールなデザインです。新品タグ付き125センチくらいの方にピッタリだと思います。宜しくお願い致します。
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