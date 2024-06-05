新品未使用　キッズ 160cm モンクレール　ダウン　ピンク

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商品番号：1A000986891A0009868950512H29541A0009868950512表地：ナイロン100%裏地：ナイロン100%ヨーク部分：ナイロン100%詰物：ダウン90%、フェザー10大人でも着用できます。モンクレール沖縄免税店にて購入しましたが機会がないため出品致します。