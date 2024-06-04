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YONEXテニスシューズ
商品番号 R45613391030
商品名

YONEXテニスシューズ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ···26〜26.5cm性別···レディースメンズ兼用子供が2回ほど使用しましたが使う機会がない為出品致します。箱はありません。
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