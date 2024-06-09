最終値下げスコッティキャメロンPHANTOMX 11.5　34インチ 日本正規品

スコッティキャメロンパター34インチ PHANTOM X11.5利き手...右 日本正規品PHANTOMX11.5PhantomX11.5は、XNUMXつの面で異なります。ローベンドシャフトと、マレットからのブレードのようなパフォーマンスを実現するトウフローデザインです。MOIが高く、衝撃による回転を減らすためにカスタマイズ可能なステンレス鋼のソールウェイトからのウェイトを備えたフェースバランスモデルです。X11.5は、新しいXソールプレート、303ステンレス鋼の面、抜本的な外観と位置合わせの補助、および他の範囲と比較して短縮された翼を備えています。X11.5は、弧状のパッティングストロークを持つゴルファーに最適です。PhantomX11のヘッドに、わずかなトゥフローをプラスするローベントシャフトを組み合わせた構成。精密にフライス加工されたステンレスのフェースやトップライン・ボディ・ウィングと、アルミニウム製のフランジとソールが一体化。新しくなったアライメントラインのグラフィックとソールデザインも特徴です。ソリッドなステンレススチールによるフェースとボディNEWPHANTOMXは、米国で精密加工された303ステンレスをボディとウィングそしてフェースに採用し、アルミニウム製のソールとフランジと一体化。安定した打音とソフトな打感、優れたパフォーマンスと操作性を実現しています。ツアーにインスパイアされた精密な削り出し形状2022年モデルは、ツアープレーヤーからのフィードバックをもとに設計され、2021年の世界のツアーで数々の勝利とともに検証を重ねてきました。精密に機械加工されたステンレススチールのフェース、スマートなヘッド形状、洗練されたアライメント、高耐久の仕上げ、シャフトとネックの構成など、ツアープレーヤーがより好むものを表現しています。



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