スペイン　セビージャ　ナイキ　ユニホーム

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商品詳細
スペイン ラ・リーガ セビージャ ナイキ ユニホーム着丈約70身幅約48（素人採寸）サイズはMですが、海外サイズなので、日本のＬ相当だと思います。シンプルでかっこいい。こちらで購入しましたが、少しサイズが合わなかったので出品します。サッカーの練習着や普段着にも使えるデザインです。値段交渉も大丈夫です。
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