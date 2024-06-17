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スペイン　セビージャ　ナイキ　ユニホーム
商品番号 S89483791435
商品名

スペイン　セビージャ　ナイキ　ユニホーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,665 円
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商品詳細

スペイン　ラ・リーガ　セビージャ　ナイキ　ユニホーム着丈約70身幅約48（素人採寸）サイズはMですが、海外サイズなので、日本のＬ相当だと思います。シンプルでかっこいい。こちらで購入しましたが、少しサイズが合わなかったので出品します。サッカーの練習着や普段着にも使えるデザインです。値段交渉も大丈夫です。
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