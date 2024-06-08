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- 90s NIKE ユニフォーム オレンジ Lサイズ ナンバリング 刺繍
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商品詳細
#フォロー割引致します！！←見ないと損する古着はコチラ！#フォロー割引致します！sports #フォロー割引致します！shirt【表記サイズ】Lサイズ着丈約67㎝身幅約57㎝肩幅約45㎝袖丈約28.5㎝90年代のナイキのユニフォームになります。ナンバリング入りになります。胸元のスオッシュは刺繍です。状態は若干の使用感はありますが、シミや穴はなく、ナンバーのプリントも良好です。お好きな方是非いかがでしょうか？古着になりますので、ご理解のある方だけお願い致します。倉庫管理になりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/insignificant390782.html
http://narcologia.ru/goods/troupe681411.html
http://narcologia.ru/goods/marshal411980.html
90s NIKE ユニフォーム オレンジ Lサイズ ナンバリング 刺繍
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