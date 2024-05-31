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ベンチコート　Ｍサイズ
商品番号 P50617473373
商品名

ベンチコート　Ｍサイズ
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック丈···長袖サイズ···M種類···ピステ・防寒ウェア特に目立つ破れ、汚れなし、フード着脱可能ノーブランドです。もちろんよくよく見ると光の関係では袖口など少し白っぽく焼けてることありますが、目立つものではありません、気になる方はご遠慮下さい。母親が応援で着用してました。女性１６０センチ普通体型でも、充分大きすぎるくらいでした。#サッカー　野球#ベンチコート#Ｍ#スポーツ#アウター丈···長袖カラー···ブラック種類···ピステ・防寒ウェアサイズ···M
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