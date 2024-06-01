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【新品未使用】GOSEN ラケットバックパック
商品番号 X95799895463
商品名

【新品未使用】GOSEN ラケットバックパック
ブランド名 ゴーセン
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GOSENのラケットバッグです。ラケットだけであれば2本収納できます。コンパクトですが使い勝手のよいバッグです。新品未使用品です。サイズ　W31×H75×D14.5カラー　ライムイエロー素材　　ポリエステル定価　　5,500円（税別）★撮影時のみ袋から出しました。軽く折り畳んでの発送となりますのでよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Persia662688.html
http://narcologia.ru/goods/cotton312661.html
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