ホンマ TR21X アイアン 6〜10番 ５本セット NSPRO950GH S ...

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商品詳細
種類···アイアン利き手···右ホンマゴルフTR21X中空アイアン (#6〜#10)５本セットシャフトは950GHneoのSフレックスになります。グリップは純正品です。購入日は2023年7月23日購入後、7番9番10番のみ使用。(練習場で2回ほど)6番と8番アイアンはグリップとヘッドにまだ保護テープが巻いてある状態です。シャフトのシールも剥がしていません。発送されてきた本間の段ボールにそのまま入れて発送いたします。状態はかなりよいと思いますが、あくまで中古品ですのでご理解ある方のみ購入お願いします。なにか質問等あれば気軽にお願いします。
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