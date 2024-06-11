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ホンマ TR21X アイアン　6〜10番　５本セット　NSPRO950GH S
商品番号 X12275619272
商品名

ホンマ TR21X アイアン　6〜10番　５本セット　NSPRO950GH S
ブランド名 ホンマゴルフ
特別価格 税込 15,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···アイアン利き手···右ホンマゴルフTR21X中空アイアン　(#6〜#10)５本セットシャフトは950GHneoのSフレックスになります。グリップは純正品です。購入日は2023年7月23日購入後、7番9番10番のみ使用。(練習場で2回ほど)6番と8番アイアンはグリップとヘッドにまだ保護テープが巻いてある状態です。シャフトのシールも剥がしていません。発送されてきた本間の段ボールにそのまま入れて発送いたします。状態はかなりよいと思いますが、あくまで中古品ですのでご理解ある方のみ購入お願いします。なにか質問等あれば気軽にお願いします。
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