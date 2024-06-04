阪神タイガース　応援グッズセット　レア　レトロ　年代物

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商品詳細
実家で保管しておりました、阪神タイガース応援セットです。旗、メガホン、うちわの3点。昔の物なので、傷や汚れありですがかなりレアなお品物だと思います。ファンの方いかがでしょうか？#阪神タイガース#阪神タイガース応援グッズ#阪神タイガース旗#阪神タイガース応援メガホン#阪神タイガースうちわ
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