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アディダス adidas 【美品】FC 東京 ゴールキーパーウェア 日本製
商品番号 X15816393855
商品名

アディダス adidas 【美品】FC 東京 ゴールキーパーウェア 日本製
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです。アディダスadidas【美品】FC東京ゴールキーパーウェア日本製ひじパット付きブラックメンズLサイズ～◆商品について状態：商品の状態は数回着用程度の美品です。袖に多少毛羽立ちがあります。画像にてご確認下さい。個人的にまだまだ使用いただける商品だと思います。カラー：ブラック系色表記サイズ：Lサイズ（大きさ注意下記実寸参照下さい。）身丈：約70cm身幅：約56cmゆき丈：約83cm管理番号M-3w16
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