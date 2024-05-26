非売品　MIZUNO 素振り用バット　養老

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商品詳細
MIZUNO養老工場でゴルフクラブをオーダーした際にいただきましたが使用する機会がなく自宅で保管していたので出品しました。ゴルフクラブを20万円以上購入しないと貰えないレアな商品です。写真を撮るために初めてダンボールを開封しましたが、袋は開けていません。値下げ交渉も可能です。
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http://narcologia.ru/goods/plaque595607.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly508584.html
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