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非売品　MIZUNO 素振り用バット　養老
商品番号 D24592597809
商品名

非売品　MIZUNO 素振り用バット　養老
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MIZUNO養老工場でゴルフクラブをオーダーした際にいただきましたが使用する機会がなく自宅で保管していたので出品しました。ゴルフクラブを20万円以上購入しないと貰えないレアな商品です。写真を撮るために初めてダンボールを開封しましたが、袋は開けていません。値下げ交渉も可能です。
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