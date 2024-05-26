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阪神タイガース　Lサイズ　ユニフォーム ビジター　未使用品・タグ付
商品番号 F39150471429
商品名

阪神タイガース　Lサイズ　ユニフォーム ビジター　未使用品・タグ付
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガース　ユニフォームビジター　灰色　未使用品・タグ付　プルオーバータイプ　背番号無しシャープ産業製＊サイズ：Ｌサイズ＊カラー：グレー▪️開封していますが、未使用品です。購入時の袋はあります。▪️自宅保管のため、シワ等ご了承いただけますお願いします。▪️畳んでの発送になりますので、たたみシワご理解お願いします。
http://narcologia.ru/goods/approximate477820.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming234492.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy628953.html

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