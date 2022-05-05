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日本ハムファイターズ　ガールズユニフォーム　Mサイズ　無地　ミズノ製
商品番号 V74163686858
商品名

日本ハムファイターズ　ガールズユニフォーム　Mサイズ　無地　ミズノ製
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···レプリカユニフォーム野球チーム···北海道日本ハムファイターズカラー···ピンク日本ハムファイターズ　ガールズユニフォーム　Mサイズ　無地　ミズノ製　です。目立った汚れ・ダメージは無いと思われます。画像をご確認願います。尚、神経質な方のご購入はご遠慮願います。
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