日本ハムファイターズ　ガールズユニフォーム　Mサイズ　無地　ミズノ製

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商品詳細
種類···レプリカユニフォーム野球チーム···北海道日本ハムファイターズカラー···ピンク日本ハムファイターズ ガールズユニフォーム Mサイズ 無地 ミズノ製 です。目立った汚れ・ダメージは無いと思われます。画像をご確認願います。尚、神経質な方のご購入はご遠慮願います。
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