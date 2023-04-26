元東京ヤクルト宮本慎也選手直筆サインボール

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商品詳細
元東京ヤクルトスワローズの宮本慎也選手の直筆サインボールです。購入は10数年前にヤクルト球団ショップで購入しました。宮本選手は2012年5月に2000本安打達成、通算2162安打を記録しています。また、堅実な守備の名手です。よろしくお願いします。
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