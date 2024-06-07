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WBC2006 第1回 優勝祝勝会 実使用シャンパンボトル MLBホログラム付
商品番号 S56404533317
商品名

WBC2006 第1回 優勝祝勝会 実使用シャンパンボトル MLBホログラム付
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 33,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

記念すべき第1回2006WBCで日本チームが優勝し、その祝勝会で実際使用されたシャンパンボトルの空ビンです。MLBのホログラムbb001295も付いています。画像にある祝勝会の写真もお付けいたします。詳しくは画像で判断してください。ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。気持ちよく取引したいと思いますので、落札後、速やかに入金頂ける方のみ入札をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/recommended231190.html
http://narcologia.ru/goods/rouge355510.html
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