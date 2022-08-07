岩瀬仁紀投手　400セーブ試合球（2014年07月26日）直筆サインボール

岩瀬仁紀投手 400セーブ試合球直筆サインボール2014年07月26日記録達成時のボールです。★本人から手渡しでいただきました。★自宅保管のため、保管状態にはご理解ください。#最多安打#ミズノ#アディダス#SSK#実使用#リストバンド#バッティンググローブ#レジェンド#プロ野球#NPB#落合博満監督#与田剛#石川昴弥#根尾昴#岩瀬仁紀#柳裕也#藤井淳志#遠藤一星#大野奨太#滝野要#勝野昌慶#高松#松坂大輔#亀澤恭平#大野雄大#又吉克樹#高橋周平 #大島洋平#平田 #福田#京田陽太#鈴木#浅尾#岩瀬#荒木雅博#井端#川上#タイロン・ウッズ#福留孝介#今中#立浪和義#ダヤン・ビシエド#アルモンテ#ガルシア#ルナ#エルナンデス#ナニータ#マルティネス#少年野球記念品#子ども用プレゼント#入学祝#350プレゼント



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