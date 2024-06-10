adidasサッカーゲームシャツXLサイズ

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adidasのサッカーゲームシャツです。古着屋で購入したものですがオーバーサイズ感と色味が最高に良いです。普段着にも取り入れやすいと思います。また、女性もオーバーサイズの着こなしで着れますのでユニセックスで楽しんで頂けるアイテムです。服装の系統が変わったので出品します。※古着で購入した物ですのでダメージ等はご了承下さい。【購入時の価格】13000円肩幅60cm身幅54cm着丈82cm丈···半袖カラー···グリーンサイズ···XL(LL)#ゲームシャツ#サッカーゲームシャツ#フットボールシャツ#サッカーユニフォーム#サッカー#フットサル#プレミアリーグ#チャンピオンズリーグ#古着#adidas#アディダス#ストリート#ストリート女子#有原みゆき#beams#ビームス#古着#常田大希