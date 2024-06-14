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坂本勇人　グローブ　読売ジャイアンツ　巨人　支給品
商品番号 Q57836956876
商品名

坂本勇人　グローブ　読売ジャイアンツ　巨人　支給品
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 57,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

読売ジャイアンツ坂本勇人選手支給品グローブです。新品未使用になります。仕事を通じて関係者より頂きました。入手後は暗所に保管し手を入れておりません。写真のグローブのみになります。当方は業者ではありませんのでご質問にお答えできない場合がございますがご了承下さい。値引き不可になります。
http://narcologia.ru/goods/response360342.html
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