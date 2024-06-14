坂本勇人　グローブ　読売ジャイアンツ　巨人　支給品

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読売ジャイアンツ坂本勇人選手支給品グローブです。新品未使用になります。仕事を通じて関係者より頂きました。入手後は暗所に保管し手を入れておりません。写真のグローブのみになります。当方は業者ではありませんのでご質問にお答えできない場合がございますがご了承下さい。値引き不可になります。