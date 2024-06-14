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F-LAZER 9v
商品番号 K50648005437
商品名

F-LAZER 9v
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックス　ラケットエフレーザー　9vSL2半年ほど使ってたラケットですフレームに多少の欠けはありますがヒビや中折れはしておりません専用のラケットバックにいれて発送いたしますYONEXラケット軟式ラケット
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