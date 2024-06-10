xystTS 1U ソフトテニス ラケットミズノ

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商品詳細
ミズノxystTS1Uソフトテニスのラケットになります。前衛用ラケットになります。サイズ:1Uガット:ミクロパワーテンション:26ストリング後1年程経過している為、張り替え推奨。傷、割れ等はございますが、まだまだ現役商品かと思われます。元グリ有複数点ご購入で更にお値下げいたします。ご不明な点がございましたらご気軽にコメントください。
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