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xystTS 1U ソフトテニス ラケットミズノ
商品番号 C81297491574
商品名

xystTS 1U ソフトテニス ラケットミズノ
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノxystTS1Uソフトテニスのラケットになります。前衛用ラケットになります。サイズ:1Uガット:ミクロパワーテンション:26ストリング後1年程経過している為、張り替え推奨。傷、割れ等はございますが、まだまだ現役商品かと思われます。元グリ有複数点ご購入で更にお値下げいたします。ご不明な点がございましたらご気軽にコメントください。
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