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商品詳細
2016年から伝説の内野手kiyoshiが使用していたグローブ。かなり手が込んでおり、ハンペンのように柔らかい。やぶれかぶれ。初心者？イップス？関係ない。これを手にした日から君は菊池、いや、kiyoshiだ。臭くは、、、ない。はず。利き手・特徴···右利き用、網目に破れあり。競技の種類···硬式用途・種類···内野手用
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