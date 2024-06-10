HEAD ラケットバッグ

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購入時、数回使用しましたが、以降出番がなく自宅保管していました。白い箇所の部分(画像10枚目)の表面にヒビ割れが見られますが、美品な方だと思います。USEDにご理解のある方、自宅保管である事をご了承の上ご検討いただけたらと思います。また送料の関係で、折りたたんだ状態でプチプチでの発送となります。