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HEAD ラケットバッグ
商品番号 B55861982568
商品名

HEAD ラケットバッグ
ブランド名 ヘッド
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入時、数回使用しましたが、以降出番がなく自宅保管していました。白い箇所の部分(画像10枚目)の表面にヒビ割れが見られますが、美品な方だと思います。USEDにご理解のある方、自宅保管である事をご了承の上ご検討いただけたらと思います。また送料の関係で、折りたたんだ状態でプチプチでの発送となります。
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