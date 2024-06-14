①テニスシューズ　23.5 オールコート

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商品詳細
テニスシューズパワークッションソニケージ3ワイドACSHTS3WACスモークブルーサイズ...23.5cm2023年8月購入未使用タグ付き試着のみ★外箱を袋に入れて発送します。配達中の箱つぶれなどご理解をお願いいたします。
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