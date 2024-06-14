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ASローマ TOTTI　トッティ　ユニフォーム
商品番号 K36724097091
商品名

ASローマ TOTTI　トッティ　ユニフォーム
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,620 円
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商品詳細

カラー...レッドリーグ...セリエA種類...レプリカユニフォームサイズ...L丈...長袖サッカーセリエAASローマユニフォームTOTTI　トッティ　背番号10ホーム　エンジカラーフィットタイプディアドラ製　正規品胸スポンサーMAZDADIADORA、ASローママークは刺繍です。サイズ　L肩幅40身幅50着丈70各cm背番号10にやや割れがありますがそれ以外は美品の部類かと思います。写真ご確認下さい。タバコ吸いません。ペットおりません。安心のメルカリ便、嬉しい送料込み♪即購入喜んで^_^最初からお買い得です。お値引き交渉ご遠慮下さいm(__)m
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