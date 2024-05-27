ヤクルトスワローズ 青木宣親選手 直筆サインボール

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商品詳細
野球チーム...東京ヤクルトスワローズオンラインくじＢ賞青木選手直筆サインボール新品未使用ですオンラインくじ20回やって当選しましたプチプチ巻いてボールが入る大きめのダンボール箱に入れてお送りします※転売はしないでください
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