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ヤクルトスワローズ 青木宣親選手 直筆サインボール
商品番号 G80951790665
商品名

ヤクルトスワローズ 青木宣親選手 直筆サインボール
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム...東京ヤクルトスワローズオンラインくじＢ賞青木選手直筆サインボール新品未使用ですオンラインくじ20回やって当選しましたプチプチ巻いてボールが入る大きめのダンボール箱に入れてお送りします※転売はしないでください
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