アディダス　サッカー　リュック　ブラック×レッド

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商品詳細
新品未使用 アディダス サッカー リュック ブラック×レッド28×54×21cｍ定価7260円ボール、シューズ、ウェア類を分けて収納できます。エナメルのような素材の見た目ですが、とても軽いです。遠征なども増える小学生高学年から中学生におすすめです。ボール入れ部分にはサッカーボールの5号が1個入ります。夜間も安全なリフレクター機能付※４枚目以降に色違いの参考写真を掲載しています。ご参考にしていただけると幸いです。新品未使用になりますが、自宅保管の旨、ご理解いただける方のみご購入ください。圧縮袋なども使い折り畳んで発送させていただきます。#サッカー日本代表#日本代表#アディダス#adidas#冨安健洋#マンチェスターシティ#ハーランド#ブライトン#三笘薫#マンチェスターユナイテッド#パリサンジェルマン#ネイマール#メッシ#エムバペ#モナコ#レアルマドリード#ベンゼマ#日本代表#川崎フロンターレ#サッカーユニフォーム#サッカー#フットサル#キッズユニフォーム#soccer#ハーランド#堂安律#ネイマール#ムバッペ#エムバペ#マンチェスターシティ#パリサンジェルマン#ロナウド#ハリーケイ#フォーデン#グリーリッシュ#マックアリスタ#メッシ#ギュンドアン#レヴァンドフスキ#デブライネ#久保建英#古橋亨梧#前田大然#トーマスミュラー#遠藤航#ベンゼマ#南野拓実#カゼミーロ#ベリンガム#ヴィニシウス#ロドリゴ#バルベルデ
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