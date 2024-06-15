メンズ 初心者向け☆ゴルフクラブセット PRGR

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ご覧いただきありがとうございます。初心者向けメンズゴルフクラブになります。右利き用です。セット内容はこれからゴルフを始めようと考えている初心者の方に丁度いいセットで、ドライバーとウッドはある程度力のある方向けの硬めのシャフトM-43(FLEX-S)になっています。アイアンはFLEX-Sより1段階柔らかめのシャフトM-40(FLEX-SR)です。パターとSW以外はカーボンシャフトです。ドライバー(10.5度)PRGRT33番ウッド(15度)PRGRHIT35番ウッド(18度)PRGRDuoHIT7番ウッド(20度)PRGRDuoHITアイアンPRGR901SPEEDIRONS番手：4.5.6.7.8.9.P.ASWのみ PRGRTR(57度)スチールシャフトパター CALIFORNIASUNRISEEZ-Iスチールシャフト［状態］全て使用感を感じる中古品になります。使用キズなどありますが問題なくご使用いただけます。致命的なダメージなどはありません。キャディバッグHONMAブラックとグレーが主体の存在感があって素敵なデザインです。［状態］中古品ですので細かい傷や薄汚れがございますが使用には差し支えありません。ファスナーも全てスムーズに動きますし、ホックも問題ありません。お写真にてご確認お願いいたします。バッグはおまけとしておつけいたしますのでご理解いただればと思います。おまけとしては綺麗なお品物だと思いますが感じ方には個人差がございますのでお写真にてご確認いただきご購入をお願いいたします。以上、14本のフルセットとなります。コースを回るのには十分なセットです。記載の通り中古品になります。新品などの完璧をお探しの方、ちょっとした傷でも気になってしまう方、購入時期などを気になさるような方はご遠慮いただければと思います。メンズゴルフクラブe-3種類···アイアン、ウェッジ、ドライバー、パター、フェアウェイウッド利き手···右対象···メンズ