ヨネックス　ジオブレイク　50VS　ソフトテニスラケット

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商品詳細
ヨネックス ジオブレイク50VS全ポジション対応モデル専用ケース付属。傷、汚れなどがありますが、割れはありません。中古なので、神経質な方はお控え下さい。気になる方はガット張り替えて下さい。エッジガード、グリップはボロボロなので、交換して下さい。グリップ、左巻きです。ヘッド部分に少し傷がありますが、エッジガード交換すれば気にならないかと思います。(個人の感想)性別...レディースメンズ兼用ソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）...90平方インチグリップサイズ...1
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