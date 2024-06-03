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ミズノ ソフトテニス ラケット
商品番号 H57518764585
商品名

ミズノ ソフトテニス ラケット
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,257 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノのソフトテニスラケットになります。5年ほど前に購入したのですが1度も使用せず。ガットはヨネックスになります。18000円ほどで購入しました。
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