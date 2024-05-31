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docus reloaded 21/24 ユーティリティセット　地クラブ
商品番号 P49393345513
商品名

docus reloaded 21/24 ユーティリティセット　地クラブ
ブランド名 ドゥーカス
特別価格 税込 13,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドゥーカスreloadedユーティリティセット、21/24の2本です。シャフトsluggerT2-HYBSRHS41グリップdocusオリジナルにて、使用できます。　カバー付き、写真を見てご理解いただける方にお譲り致します。中古使用品にて宜しくお願い致します。利き手...右対象...メンズ種類...ユーティリティ
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