【美品】キャロウェイ APEX UW 23度

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商品詳細
APEXUW202423度新品で購入し練習場で1度使用したものです。かなりの美品になります。使用に伴なう擦り傷はほとんどない美品になります。写真をご確認のうえ、ご納得の上、購入していただきますようお願いします。NC/NRでお願いします。仕事の都合上、発送は土日となります。
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