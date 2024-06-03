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【美品】キャロウェイ APEX UW 23度
商品番号 G94325139230
商品名

【美品】キャロウェイ APEX UW 23度
ブランド名 キャロウェイゴルフ
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

APEXUW202423度新品で購入し練習場で1度使用したものです。かなりの美品になります。使用に伴なう擦り傷はほとんどない美品になります。写真をご確認のうえ、ご納得の上、購入していただきますようお願いします。NC/NRでお願いします。仕事の都合上、発送は土日となります。
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