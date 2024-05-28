八木勇征　アクスタ　HSJ

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商品詳細
HOPSTEPJUMP八木勇征アクリルスタンド中身の確認の為、開封しておりますが未使用です。素人保管の為、気にされる方のご購入はご遠慮ください。緩衝材にて梱包、水濡れ対策をし、ゆうパケットポストにて発送いたします。八木勇征グッズをまとめての出品もしている為、在庫確認のコメントお願いいたします。
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