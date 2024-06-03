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未使用品‼︎ セレッソ大阪 Jリーグ初期 ペンケース　ネコポス発送
商品番号 V74394099381
商品名

未使用品‼︎ セレッソ大阪 Jリーグ初期 ペンケース　ネコポス発送
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★商品説明★　今ではなかなか手に入らないアイテム‼︎　Jリーグが開幕された頃くらいのかなり　レアなセレッソ大阪のペンケースです‼︎　未使用品で中のスポンジも入ったままで　状態も良いです。★発送方法★　このまま袋に入れてネコポスにて　発送致します。ご理解の上ご検討よろしくお願い致します。#Jリーグ#セレッソ大阪#レトロ#レア#コレクション
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