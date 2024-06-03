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- 未使用品‼︎ セレッソ大阪 Jリーグ初期 ペンケース ネコポス発送
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商品詳細
★商品説明★ 今ではなかなか手に入らないアイテム‼︎ Jリーグが開幕された頃くらいのかなり レアなセレッソ大阪のペンケースです‼︎ 未使用品で中のスポンジも入ったままで 状態も良いです。★発送方法★ このまま袋に入れてネコポスにて 発送致します。ご理解の上ご検討よろしくお願い致します。#Jリーグ#セレッソ大阪#レトロ#レア#コレクション
http://narcologia.ru/goods/parenthesis337444.html
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