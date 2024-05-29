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♡オーダー専用ページ♡おすそ分けファイル バインダータイプ A5 バイブル
商品番号 V25788811929
商品名

♡オーダー専用ページ♡おすそ分けファイル バインダータイプ A5 バイブル
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 358,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはオーダー専用ページです♡ayyjewel様の表紙でお作り致します！中身のデザインやメモはお任せになってしまいますのでご理解頂きたいです︎^-^☆サイズ☆A5バインダーorバイブルサイズバインダー☆お値段☆A52900円バイブルサイズ2600円スパンコールのカバーが廃盤のため少しお値段値上げです^^;希望の方はコメントよろしくお願い致します♥#おすそ分けファイル#おすそ分けバインダー#ayyjewel#メモ#おすそ分け種類···ノート・メモ帳
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