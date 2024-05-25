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［518］8重ガーゼハンカチ ハンドメイド
商品番号 B82156221377
商品名

［518］8重ガーゼハンカチ ハンドメイド
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 168,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お取り置きです。(11月24日頃まで)こちらは訳ありです。写真3枚目　うっすらですが色抜けあり【8重ガーゼハンカチ】サイズ　約29cm×18cm多少の誤差はお許し下さい表∶ダブルガーゼ裏∶fuwaraさんの６重ガーゼタグ　ASHIATOYAさんタグ　ASHIATOYAさん水通し後、製作しています。返し口は手縫いで閉じています。一つ一つ丁寧に製作していますが素人のハンドメイドですので生地のヨレや縫目のズレなどあるかと思いますのでご理解頂ける方のご購入お願い致します。ネットに入れてお洗濯をお願いします。ゆうパケットポストでの発送でポストに投函します。おまとめは50円お値引きしますのでご購入前にコメント下さい(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)
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