ソアソールの鳥柄トートバッグ

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商品詳細
5800→5300→カラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）形···トートバッグ素材···本革白地に黒の折柄のトートバッグです。手持ちの部分の裏側にシミがあります。9枚目ハンドルの付け根にスレがあります。10枚目サイズ高さ 36cm横幅 39cm2万円ほどで購入しました。折りたたんでの発送になります。ご了承のほどよろしくお願いします。#️⃣ミナペルホネン#️⃣帆布#️⃣トートバッグ#️⃣A4が入る
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