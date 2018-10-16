ぬい服 10cm ダッフルコート

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専用ページです！他の方は、ご購入できません。＊寒い冬には、ぴったりなコートです。マスコットに似合う9色のコーデュロイたを選びました(´罒`*)✧＊コートなので、マスコットに直接着せても気になりません！(ふっかさんのみパーカーを脱がせて着せています)＊フードは、ボールチェーンが通せる穴があります。★内布は、変更可能です。【お写真6.7.8枚目よりお選びください】悩んでいる方は、ご相談ください。＊内布もお揃いの方が、並べた時に可愛いと思います。お色柄は、お好みで良いかな(*´꒳`*)★受注生産になりますので少しお時間を頂きます。★コメント頂いた方より、専用ページをお作り致します。★★お色が決まりましたら、金額を変更致します。内容にお間違いなければ、ご購入をお願い致します。【ご購入後、期限内に発送させて頂きます】*☼*―――――*☼*―――――*☼*―――――*☼*―――――★コーデュロイカラー【9色】①赤（ベリーレッド)②黄色（マスタード）③緑（オリーブグリーン)④黒(ブラック)⑤ピンク(くすみライラック)⑥オレンジ(テラコッタ)⑦紫(パープルグレー)⑧青(アッシュブルー)⑨白(アイボリー)色のイメージが分かる様に、生地の名前を入れてあります。参考にしてください！1着2500(送料+100)2着より送料無料*☼*―――――*☼*―――――*☼*―――――*☼*―――――#リベアハンドメイド※人形や写真撮影用小物は、含みません。マスコットのサイズを測り、型紙をから作っています。個体差がある為、全ての子のサイズに合うかは分かりません(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)ハンドメイド作品です。細かなところが気になる方、お約束の守れない方は御遠慮下さい。一緒に楽しんで使っていただける方に出会えます様に……。すのチルチルぬいSnowManすのぬいぬいぐるみぬい服10㎝ぬいぐるみ用洋服セット