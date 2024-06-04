NO.96 デニムフリルバック(大きめサイズ)



デニムフリルトートバッグ



フリル トートバッグ(デニム) | joie



デニムフリルバッグ



フリル トートバッグ(デニム)



デニムフリルトートバッグ - トートバッグ/バッグ - Ranan(ラナン ...



フリル トートバッグ(デニム) | joie



Amazon | 品 フリル付き ミニスカート型デニムバッグ (デニムバッグ ...



2023年最新】デニムフリルバックの人気アイテム - メルカリ



中綿トートバッグ



フリル トートバッグ(デニム)



ツイード春カラーチェーンバッグ イエロー - leeen.select



デニムフリルトートバッグ - トートバッグ/バッグ - Ranan(ラナン ...



【アウトレット】【古着】ギンガムフリルバッグ（ホワイト/ピンク ...



2023年最新】デニムフリルバックの人気アイテム - メルカリ



NON TOKYO エンブロイダリーフリルバッグ - monster in my daydream

デニムリメイクハンドバッグです★★注意事項必ずお読み下さいm(__)m刺繍縫いした可愛いフリルで、少し大きめサイズのバックに仕上げました！表と中に、嬉しいファスナー付きのポケット★表のファスナーは、14センチ、中のファスナーは、16センチになります！両サイドのポケットは、500mlのペットボトルが収納できます！中生地のカラーは、落ち着いたベージュに(^^)長財布や500mlのペットボトルなどらくらく沢山入れる事が出来ます(^^)★注意★デニム古着の為、ホームクリーニング済み。素人ハンドメイドなので多少のズレなどあるかと思います！ぬいぐるみは、付きません。完璧を、求める方は、ご遠慮下さいm(__)m発送する際、小さく折り畳んでの発送になります！ご理解ある方にご購入宜しくお願い致します(^^)サイズ★デニムバック★(平置き採寸)縦 約43センチ幅 約30センチマチ 約13センチ手持ち 約40センチ外ポケット2ファスナー付きポケット1内ポケット2ファスナー付きポケット1まとめて購入された方には100円引き☆フォローしていただいた方には、50円引きにさせて頂きます☆まとめて購入フォーロー割で150円引き☆お得になります！！購入後のお値段変更は、出来ませんので、必ず購入前にコメントでお知らせ下さい♪#トートバッグ#ハンドメイドバック#女性用バック#デニムリメイクバック#リメイクバック#ハンドメイドリメイクバック#バック#デニムバック#フリルデニムバック#フリルバック#トートバック#デニムリメイク#ハンドバック#収納多いバック#可愛いバック#おしゃれバック#ふりふりバック