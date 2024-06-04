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NO.96 デニムフリルバック(大きめサイズ)
商品番号 N98204913101
商品名

NO.96 デニムフリルバック(大きめサイズ)
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 2,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デニムリメイクハンドバッグです★★注意事項必ずお読み下さいm(__)m刺繍縫いした可愛いフリルで、少し大きめサイズのバックに仕上げました！表と中に、嬉しいファスナー付きのポケット★表のファスナーは、14センチ、中のファスナーは、16センチになります！両サイドのポケットは、500mlのペットボトルが収納できます！中生地のカラーは、落ち着いたベージュに(^^)長財布や500mlのペットボトルなどらくらく沢山入れる事が出来ます(^^)★注意★デニム古着の為、ホームクリーニング済み。素人ハンドメイドなので多少のズレなどあるかと思います！ぬいぐるみは、付きません。完璧を、求める方は、ご遠慮下さいm(__)m発送する際、小さく折り畳んでの発送になります！ご理解ある方にご購入宜しくお願い致します(^^)サイズ★デニムバック★(平置き採寸)縦　　　約43センチ幅　　　約30センチマチ　　約13センチ手持ち　約40センチ外ポケット2ファスナー付きポケット1内ポケット2ファスナー付きポケット1まとめて購入された方には100円引き☆フォローしていただいた方には、50円引きにさせて頂きます☆まとめて購入フォーロー割で150円引き☆お得になります！！購入後のお値段変更は、出来ませんので、必ず購入前にコメントでお知らせ下さい♪#トートバッグ#ハンドメイドバック#女性用バック#デニムリメイクバック#リメイクバック#ハンドメイドリメイクバック#バック#デニムバック#フリルデニムバック#フリルバック#トートバック#デニムリメイク#ハンドバック#収納多いバック#可愛いバック#おしゃれバック#ふりふりバック
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