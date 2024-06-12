【新品】hide マグカップ イエローハート/ペイント 2個セット

hideマグカップ2021Ver.・イエローハート・ペイントの2個セットです。即完売のため非常に入手困難な品です。新品未使用一度人の手に渡っている品へのご理解のうえご検討ください。（5枚目画像は参考です）バラ売りはできません。#hide#ヒデ#XJAPAN#X_JAPAN#エックス#Toshl#PATA#HEATH#YOSHIKI---『hideMemorialDay2021hideFILMALIVEBroadcast-MemorialSpecial-』オフィシャルグッズ★『マグカップ（イエローハートver.）（ペイントver.）』hideが愛用していたギターの柄を全面プリントしたマグカップ。お気に入りのマイマグカップとして、デスクワークや家族\u0026お友達とのティータイムなど、おうち時間を楽しく過ごせる一推しアイテムです！



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