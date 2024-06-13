【確認用】羊毛フェルト　トイプードル　おぱんつカット

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ご閲覧ありがとうございます。※羊毛フェルト作品につきましては、なるべく お値下げ交渉はご遠慮ください。※２点以上、ご購入の方は先にお申し出下さい。 おまとめ100円割引致します。※価格は、最安値の「普通郵便」での発送価格を設定しておりますので、その他ご希望がございましたらお申し出ください。+α頂く事がございますのでご了承お願いします。 トイプードル【大きさ】 縦約12 横約7 奥行き約13ほっこりと癒しになりますようにと、心を込めて作製しております。毛糸ポンポンでお顔と胴体は仕上げております。手足は、羊毛フェルトに毛糸を植毛してお作りしています。前足にワイヤーが入っておりますのでお気をつけください。羊毛フェルトは、水、湿気に弱く、毛羽立ちや型崩れする事がございます。植毛していますので強く引っ張ったりしないでください。繊細な作りなので優しくお取り扱い頂ければと思います。丁寧に作製はしておりますが完璧ではございません。素人の独学趣味のハンドメイド作品にご理解頂ける方よろしくお願いします。モニターによって若干、色味や質感が違って見える場合がございますがご了承お願い致します。配送時、モフモフの毛がペタンとする場合がございますが、優しく手で整えてあげてください。素敵なご縁に恵まれますように(^-^)