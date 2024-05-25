

★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト） ★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト）



★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト） ★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト）



★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト） ★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト）



★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト） ★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト）



★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト） ★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト）



★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト） ★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト）



★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト） ★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト）



★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト） ★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト）



★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト） ★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト）



★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト） ★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト）



★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト） ★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト）



★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト） ★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト）



★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト） ★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト）



★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト） ★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト）



★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト） ★新品未使用★ すき間 収納 キッチンワゴン（ホワイト）

すき間収納キッチンワゴンです幅約21cmの細身でちょっとしたすき間に入るキッチンワゴンです細々したものを収納するのに便利です中段のスライド棚と天板下にスライドカゴがあり、出し入れもスムーズに出来ます掃除の際は簡単に引き出せるキャスター付きです****************************************■カラー・ホワイト（WH）※他のサイトにも出品している為、突然、在庫切れになる事があります。その為、一度希望の色をコメントで確認後に購入をお願い致します。****************************************■サイズ・容量幅210（キャスター含む）×奥行425（キャスター含む）×高さ900mm天板サイズ：幅200×奥行400×厚み16mm天板耐荷重：約3kgカゴサイズ：幅73×奥行290mm（平らな部分）カゴ耐荷重：約2kgスライド棚サイズ：幅154×奥行390×厚み16mmスライド棚耐荷重：約3kg地板サイズ：幅155×奥行390×厚み16mm地板耐荷重：約3kg本体重量：4.2kg組立式（約25分/付属の工具にて組立）****************************************■規格天板、スライド棚、地板：合成樹脂化粧繊維板（PVC貼り）フレーム：スチール（エポキシ粉体塗装）キャスター4個（うち2個ストッパー付き）****************************************◆↓ファクトリーの全出品一覧はここから◆#ファクトリー全出品一覧****************************************★★確認事項★★※送料無料！※【離島/沖縄】については送料の関係上、発送不可になります。キッチン 収納キッチンラックマルチサイドテーブル引っ越し引越しワゴン 台所 置き台 棚付き