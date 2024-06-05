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2人用電動本革リクライニングソファ(ビリーバー3本革DBR)
商品番号 T81756183984
商品名

2人用電動本革リクライニングソファ(ビリーバー3本革DBR)
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 17,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2人用電動本革リクライニングソファ(ビリーバー3本革DBR)購入から殆ど使用しなかった為、写真にある通りヘタリなどが殆ど見受けられません。かなり良い状態だとおもいます。別で出品している為、売り切れの場合もありますのでご了承お願いしますカラー:ダークブラウンサイズ　幅152cm×奥行96cm×高さ97cm座面高さ　445cmクッション材　ウレタンフォーム　鋼製バネ付属品　取扱説明書、電源コード購入時定価　¥109,890購入時期:２０２０年6月5日使用品の為、多少の小傷や汚れはあると思います。・電動リクライニングの動作確認済み。・発送たのメル便を予定していますカラー···ブラウンサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）
http://narcologia.ru/goods/freezer715898.html
http://narcologia.ru/goods/stair263200.html
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