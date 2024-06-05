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2人用電動本革リクライニングソファ(ビリーバー3本革DBR)購入から殆ど使用しなかった為、写真にある通りヘタリなどが殆ど見受けられません。かなり良い状態だとおもいます。別で出品している為、売り切れの場合もありますのでご了承お願いしますカラー:ダークブラウンサイズ 幅152cm×奥行96cm×高さ97cm座面高さ 445cmクッション材 ウレタンフォーム 鋼製バネ付属品 取扱説明書、電源コード購入時定価 ¥109,890購入時期:２０２０年6月5日使用品の為、多少の小傷や汚れはあると思います。・電動リクライニングの動作確認済み。・発送たのメル便を予定していますカラー···ブラウンサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）