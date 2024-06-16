■商品について肌ざわりが良く暖かみを感じさせるコーデュロイソファ【組立品】【梱包サイズ】74cm×44cm×30cm×1個口65cm×53cm×31cm×1個口65cm×57cm×32cm×2個口【商品重量】約33.5kg【耐荷重】約150kg※付属工具で組み立て願います※組立時間:2人以上で約30分■サイズ・規格幅156cm×奥行75cm×高さ73cm(座面高:39cm)ウレタンフォーム、ポリプロピレン綿、Sバネ張地:ポリエステル100%脚部:天然木【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※北海道・沖縄県・離島への発送は行なっておりませんのでご購入の際にはくれぐれもご注意下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。



新品 本土送料無料 【二人掛け】Crank コーデュロイソファ | labiela.com



新品 本土送料無料 【二人掛け】Crank コーデュロイソファ | labiela.com



新品 本土送料無料 【二人掛け】Crank コーデュロイソファ | labiela.com



新品 本土送料無料 【二人掛け】Crank コーデュロイソファ - ラブソファ



新品 本土送料無料 【二人掛け】Crank コーデュロイソファ | labiela.com



新品 本土送料無料 【二人掛け】Crank コーデュロイソファ-



Crank コーデュロイソファ【二人掛け】★ 家具 2人掛けソファ 北欧風 コーデュロイ SOFA LIVING



新品 本土送料無料 【二人掛け】Crank コーデュロイソファ - ラブソファ



新品 本土送料無料 【二人掛け】Crank コーデュロイソファ | labiela.com



Crank コーデュロイソファ【二人掛け】★ 家具 2人掛けソファ 北欧風 コーデュロイ SOFA LIVING



二人掛け】Crank コーデュロイソファ ブラウン - ラブソファ



新品】【二人掛け】Crank コーデュロイソファの通販 by NESTA's shop ...



北欧 ナチュラル 2人掛 コーデュロイ ソファ | monsterdog.com.br



北欧 ナチュラル 2人掛 コーデュロイ ソファ | monsterdog.com.br



新品】【二人掛け】Crank コーデュロイソファの通販 by NESTA's shop ...