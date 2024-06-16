【新品】ムーミンマーケット2021 スープマグカップ

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●商品概要：ムーミンマーケット2021限定スープマグカップマスタード、レッド 2個セット（※バラ売り不可）［素材]磁器［サイズ]約Φ10.5×H8.5cm［生産国］日本製●状態：新品未使用（箱あり）オンラインストアで購入し、撮影時のみ開封しました。●その他、注意事項：・即購入◎・値下げ交渉不可×・リピーター様・まとめ買いはお値引き◯・購入前に必ずプロフィールをご確認下さい！#ムーミン#北欧#ムーミン雑貨#スープマグカップ#マグカップ#食器